В США одобрили использование дыхательных тестов на COVID-19

Управление по надзору ха качеством продуктов и медикаментов (FDA) одобрило к использованию тесты для диагности COVID-19, определяющие нахождение вирус в организме через дыхание. Об этом говорится в заявлении регулятора. В ходе испытаний тест верно выявил более 92% позитивных случаев заражения.

Сегодня FDA выдало разрешение на экстренное использование первого теста для диагностики COVID-19, который определяет химические соединения в образцах дыхания, связанные с вирусом SARS-CoV-2, — говорится в сообщении.

В испытаниях теста под названием InspectIR COVID-19 учатсвовали 2409 человек с симптомами заболевания и без них. В результате тест правильно определили наличие коронавируса в 91,2% случаев.

Прибор размером с ручную кладь можно подготовить к работе менее чем за три минуты. Предполагается, что компания InspectIR станет производить порядка 100 приборов в неделю. каждый из них можно использовать для проведения 160 тестов.

Ранее сообщалось, что в России зарегистрировали уникальный тест на COVID-19. Он может выявлять сразу два участка генома вируса, тем самым снижая вероятность ложного результата. На получение результата уходит порядка 20–25 минут вместо полутора часов, необходимых при использовании классических ПЦР-тестов.