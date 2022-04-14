В США одобрили использование дыхательных тестов на COVID-19
FDA одобрило использование дыхательных тестов на COVID-19
Алексей Иванчин
Алексей Иванчин
03:59, 15 апреля 2022
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Управление по надзору ха качеством продуктов и медикаментов (FDA) одобрило к использованию тесты для диагности COVID-19, определяющие нахождение вирус в организме через дыхание. Об этом говорится в заявлении регулятора. В ходе испытаний тест верно выявил более 92% позитивных случаев заражения.
Сегодня FDA выдало разрешение на экстренное использование первого теста для диагностики COVID-19, который определяет химические соединения в образцах дыхания, связанные с вирусом SARS-CoV-2, — говорится в сообщении.
В испытаниях теста под названием InspectIR COVID-19 учатсвовали 2409 человек с симптомами заболевания и без них. В результате тест правильно определили наличие коронавируса в 91,2% случаев.
Прибор размером с ручную кладь можно подготовить к работе менее чем за три минуты. Предполагается, что компания InspectIR станет производить порядка 100 приборов в неделю. каждый из них можно использовать для проведения 160 тестов.
Ранее сообщалось, что в России зарегистрировали уникальный тест на COVID-19. Он может выявлять сразу два участка генома вируса, тем самым снижая вероятность ложного результата. На получение результата уходит порядка 20–25 минут вместо полутора часов, необходимых при использовании классических ПЦР-тестов.
За прошедшие сутки из российских больниц по выздоровлении от коронавируса выписаны 21 853 пациента. В общей сложности медики вылечили более 17,3 млн человек. Новых случаев заражения за 24 часа выявлено 11 348. Всего с начала пандемии COVID-19 заразились чуть более 18 млн россиян. Госпитализирован за сутки 3131 человек.