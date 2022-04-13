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Здоровье

В России зарегистрировали уникальный тест на COVID-19

Роспотребнадзор зарегистрировал тест, обеспечивающий высокую выявляемость COVID-19
04:25, 14 апреля 2022
В России зарегистрировали уникальный тест на COVID-19 Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Уникальный тест, обеспечивающий высокую выявляемость COVID-19, зарегистрировал Роспотребнадзор. Об этом сообщается на сайте ведомства. Тест может выявлять сразу два участка генома вируса, тем самым снижая вероятность ложного результата.

ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора зарегистрировал первый в мире изотермический тест AmpliSens® SC2-IT, нацеленный на выявление одновременно двух различных участков генома вируса SARS-CoV-2. Новая разработка <...> значительно снижает вероятность получения ложноотрицательного результата, — говорится в сообщении.

На получение результата с помощью этого теста уходит порядка 20–25 минут вместо полутора часов, необходимых при использовании классических ПЦР-тестов.

В ведомстве уточнили, что первая версия теста, утверждённая в июне прошлого года, справляется с выявлением любых штаммов. Новый набор реагентов в настоящее время может рассматриваться в качестве резервного на случай мутации вируса.

Тест позволяет выявлять инфицированных на самой ранее стадии заболевания, минимизируя тем самым риск распространения коронавируса.

Ранее вирусолог, член-корреспондент Российской академии наук (РАН) Александр Лукашёв предположил, что новый подъём заболеваемости коронавирусной инфекцией окажется, скорее всего, слабее февральского. Он считает, что снижение тяжести пандемии связано с коллективным иммунитетом населения.

Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков также заявил, что новый всплеск заболеваемости коронавирусом в России в конце весны возможен, однако он будет не таким сильным, как был ранее при штаммах «омикрон» и «дельта». По его мнению, страну ждёт мощная волна COVID-19 осенью.

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