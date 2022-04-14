В России за сутки от коронавируса выздоровели 21 853 человека

За прошедшие сутки из российских больниц по выздоровлении от коронавируса выписаны 21 853 пациента. В общей сложности медики вылечили более 17,3 млн человек, сообщается на сайте федерального оперштаба по борьбе с инфекцией.

Новых случаев заражения за 24 часа выявлено 11 348. Всего с начала пандемии COVID-19 заразились чуть более 18 млн россиян. Госпитализирован за сутки 3131 человек.

Жертвами инфекции стали 254 человека. Всего за время пандемии в России от коронавируса скончались 372 766 человек.

Наиболее высокий показатель по количеству выздоровевших за сутки у Свердловской области — 1447 человек. На втором месте — Санкт-Петербург (1348), на третьем — Москва (956). При этом столица лидирует по числу новых случаев заражения (868), госпитализированных (190) и умерших (17) за сутки.

Ранее сообщалось, что в России зарегистрировали уникальный тест на COVID-19. Он может выявлять сразу два участка генома вируса, тем самым снижая вероятность ложного результата. На получение результата уходит порядка 20–25 минут вместо полутора часов, необходимых при использовании классических ПЦР-тестов.