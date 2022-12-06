В США оценили возможность удара по Крыму со стороны Киева Генерал США заявил о потенциальной возможности Киева нанести удары по базе ВМФ в Крыму

Фото: Eventpress Stauffenberg/Global Look Press

Бен Ходжес

Генерал-лейтенант США Бен Ходжес убежден в том, что ВСУ могут ударить по базе ВМФ в Севастополе. В интервью телеканалу CNN он отметил, что у украинской армии появилась такая возможность благодаря беспилотникам Ту-141 советского производства, которые могут преодолевать расстояние в одну тысячу километров.

Меня не удивит, если Украина разовьет этот (ударный. — NEWS.ru) потенциал. У них (ВСУ. — NEWS.ru) есть ученые, обученные высококвалифицированные инженеры. Если они смогут поразить базы вокруг Крыма, например, авиабазу Севастополя или военно-морскую базу, это позволит Украинцам занять полуостров, — заявил Ходжес.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сказал о готовности рассмотреть варианты «возвращения» Крыма невоенным путем. Он подчеркнул, что, несмотря на участившиеся ракетные удары со стороны ВС России, Украина полна решимости вернуть все свои территории.

В ответ на это пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о том, что заявления президента Зеленского о возвращении Крыма свидетельствует о неготовности Киева к решению вопросов невоенными методами. Он заметил, что в СМИ неверно трактовали слова украинского лидера, посчитав его готовым к мирным переговорам по Крыму.