В США оценили влияние потолка цен на экспорт российской нефти Блинкен: Россия продолжит экспорт нефти после введения на нее потолка цен

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Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в Вашингтоне уверены в сохранении Россией заинтересованности в экспорте энергоресурсов даже после того, как будет введен потолок цен на них. Поставки нефти за границу для Москвы важны, отметил он на пресс-конференции в Германии, сообщает РИА Новости.

Пр этом в Москве много раз предупреждали, что остановят поставки нефти в страны, которые станут использовать механизм принудительных ограничений закупочных цен.

Блинкен пояснил, что экспорт энергоносителей нужен России, чтобы продолжала функционировать ее экономика и были средства на финансирование спецоперации на Украине.

Введение потолка <...> по крайней мере снижает негативные последствия того, что Россия продолжает продавать энергоресурсы, при этом сохраняя их на рынке, — подчеркнул госсекретарь.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что США и их союзники пришли к договоренности о том, в каких случаях на нефть из России будет распространяться потолок цен. Ограничение не будет распространяться на перепродажу сырья на суше после его доставки морем.