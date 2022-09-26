В США оценили вероятность применения Россией ядерного оружия Белый дом: США не видят признаков намерения России применять ядерное оружие

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Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США на данный момент не видят никаких признаков намерения России применять ядерное оружие. Она добавила, что в настоящее время нет оснований для изменения уровня готовности американских ядерных сил. Она при этом не уточнила, какие действия Кремля могут спровоцировать подобное изменение, сообщает ТАСС.

Что касается свидетельств подготовки к применению ядерного оружия или шансов, то мы этого не видели на данный момент. Мы не видели каких-либо оснований для изменения нашего собственного уровня готовности ядерных сил на нынешнем этапе, — рассказала Жан-Пьер.

Она при этом напомнила, что в случае применения тактического ядерного оружия на Украине Россия станет изгоем на мировой арене.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что в Вашингтоне разработали план действий на случай, если Россия применит ядерное оружие на Украине. При этом в Белом доме ставят своей целью добиться того, чтобы кризис на Украине не привел к его расширению, отметил он. Блинкен добавил, что Вашингтон заявил Москве о необходимости перестать безответственно говорить о применении ядерного оружия.