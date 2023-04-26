В США объявили в розыск россиянку по подозрению в вербовке американцев В США объявили в розыск преподавателя МГУ Бурлинову по обвинению в вербовке американцев

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В США объявлена в розыск преподаватель МГУ, глава центра поддержки общественных инициатив «Креативная дипломатия» Наталья Бурлинова, ее обвиняют в вербовке американских граждан, сообщается на сайте ФБР. Суд округа Колумбия выдал ордер на ее арест.

По версии ФБР, Бурлинова в 2018 году по во время своих поездок в США посещала американские вузы и исследовательские институты и по заданию российских спецслужб вербовала их сотрудников. В обмен на финансирование она предоставляла одному из сотрудников ФСБ РФ сведения о тех, кого ей удалось привлечь. Таким образом, российские спецслужбы получали паспортные данные, резюме, фото и аналитику их взглядов на РФ.

Обвинения в адрес Бурлиновой Минюст США выдвинул несколько дней назад. Она их отвергла, подчеркнув, что никакой противозаконной деятельностью в США не занималась. Она пояснила, что действительно ездила в Америку в 2018 году в рамках программы Meeting Russia, но ее деятельность никоим образом не подрывала безопасность и интересы США. Бурлинова подчеркнула, что продолжает участвовать в проектах с американскими коллегами, нацеленных на диалог.

Ранее сообщалось, что американские власти обвиняют в многолетнем вредоносном влиянии еще троих россиян. Минюст США утверждает, что гражданин Александр Ионов использовал свое Российское антиглобалистское движение для кампаний по влиянию, которые контролировали сотрудники ФСБ Алексей Суходолов и Егор Попов.