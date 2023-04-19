Преподавательница МГУ ответила на обвинения в вербовке граждан США Глава центра «Креативная дипломатия» отвергла обвинения Минюста США во «вредоносном влиянии»

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Наталья Бурлинова

Преподавательница МГУ, глава центра поддержки общественных инициатив «Креативная дипломатия» Наталья Бурлинова отвергла выдвинутые против нее Минюстом США обвинения во вредоносном влиянии и сборе информации об американских гражданах. Россиянка заявила РИА Новости, что не занималась никакой противозаконной деятельностью, а опубликованный американскими прокурорами документ назвала компиляцией разных фактов из своей биографии, включая поезду в Штаты в 2018 году в рамках программы Meeting Russia. По версии Вашингтона, Бурлинова в сговоре с ФСБ вербовала граждан США из академических и научных кругов для своей НКО.

Виновной в чем? Что я делала что-то противозаконное против США? Конечно, нет. Я никогда не занималась никакой незаконной деятельностью, никаким сбором информации. Тем более никакой разведывательной или вербовочной деятельностью, — сказала Бурлинова.

Преподавательница подчеркнула, что США — вообще «не ее» государство, перед которым она может быть виноватой. Россиянка удивилась, что ей инкриминируют общение с академическим сообществом и контакты с американскими коллегами, также занимающимися дипломатией. По словам Бурлиновой, ее деятельность никоим образом не подрывала безопасность и интересы США.

Наоборот, мы делали и продолжаем делать проекты, нацеленные на диалог, — отметила она.

Бурлинова объяснила, что граждане США сами передавали свои паспортные данные в ее центр «Креативная дипломатия», чтобы получить российскую визу. Она утверждает, что это делалось открыто, как и другие мероприятия в Вашингтоне, Гарварде и Бостоне. Вся информация об этом публиковалась на сайте организации и ни от кого не скрывалась, сказала она.

Ранее Минюст США обвинил в проведении кампании по «вредоносному влиянию» трех россиян. Помимо руководителя центра «Креативная дипломатия», среди обвиняемых оказался и бывший член московской Общественной наблюдательной комиссии Александр Ионов, который, по версии американских властей, занимался деятельностью от имени правительства РФ под прикрытием ФСБ.