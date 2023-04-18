Троих россиян в США обвинили в кампании по «вредоносному влиянию» Минюст США: трое россиян и четыре американца обвиняются во «вредоносном влиянии»

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Троих граждан России и четырех американцев безосновательно обвинили в США в проведении многолетней кампании по «вредоносному влиянию», передает РИА Новости со ссылкой на американский Минюст. Власти США считают, что эти лица работали от имени российского правительства на ФСБ.

Четырем гражданам США и троим гражданам РФ предъявлено обвинение в том, что они работали от имени российского правительства совместно с ФСБ в рамках многолетней кампании по иностранному влиянию, — говорится в сообщении.

Минюст США полагает, что россиянин Александр Ионов использовал свое Российское антиглобалистское движение для кампаний по влиянию, которые, согласно утверждению ведомства, контролировали сотрудники ФСБ Алексей Суходолов и Егор Попов, против которых также выдвинули обвинения.

Фигуранты дела, согласно данным Минюста США, вступили в сговор ради влияния на выборы в США, «тайно финансируя и направляя политическую кампанию конкретного кандидата на местную выборную должность в городе Санкт-Петербург, штат Флорида». Затем фигуранты обсуждали в том числе президентские выборы в США, утверждает американское ведомства.

В столичном округе Колумбия также обвиняют гражданку РФ Наталью Бурлинову в сговоре с сотрудником ФСБ с целью работы в качестве незарегистрированного иностранного агента в США.

Ранее Служба военной контрразведки (SKW) Польши и группа кибербезопасности CERT обвинили российские спецслужбы в хакерской шпионской кампании. В Варшаве заявили, что атаки нацелены на сбор информации из министерств иностранных дел и дипломатических представительств, в основном расположенных в странах НАТО и ЕС.