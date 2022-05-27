СМИ обвинили Байдена в некомпетентности и прокси-войне с Россией TAC: президент США Байден не справился с кризисом на Украине и допустил прокси-войну с Россией

Джо Байден / Фото Lexington Herald-Leader/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент США Джо Байден не справился с кризисом на Украине дипломатическими методами и допустил прокси-войну с Россией, вводя санкции и оказывая военную поддержку Киеву, написал журналист Брэдли Девлин в статье для The American Conservative. Он отметил, что после вывода американских войск из Афганистана многие надеялись, что Белый дом сконцентрирует все свои усилия на внутренней политике, но этого не произошло.

Неодобрение [американцев] в конечном счете основано на неспособности наших политических элит слева и справа отдать приоритет внутренним проблемам Америки, а не борьбе с русскими, — написал автор публикации.

Обозреватель также привел данные опроса Associated Press, согласно которым 44% американцев выступили за отправку помощи Украине, в то время как 32% против, ещё 23% не определились. При этом 49% уверены, что США должны играть лишь незначительную роль в нынешнем конфликте.

Ранее обозреватель Раджан Лаад в статье для American Thinker написал, что бесконтрольными поставками оружия Киеву власти США создают угрозу терактов в собственной стране. По его мнению, существует риск того, что арсенал будет украден потенциальными террористами из числа действующих на Украине наемников или окажется на черном рынке.