В США назвали темы консультаций Маска и Трампа Bloomberg: Маск консультирует Трампа в связанных с криптовалютой вопросах

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Илон Маск

Американский бизнесмен Илон Маск консультируют бывшего президента США Дональда Трампа в вопросах, касающихся криптовалют, поскольку политик все чаще прибегает к их использованию в ходе предвыборной кампании, пишет Bloomberg. Источник агентства, знакомый с ситуацией, утверждает, что Трамп таким образом рассчитывает привлечь новых избирателей.

Издание уточняет, что Маск также может принять участие в одном из съездов сторонников Республиканской партии, однако до окончательного решения еще очень далеко. Источник отмечает, что сама идея обсуждалась, но неизвестно, знает ли о ней сам миллиардер.

Источник с уверенностью говорит, что Трамп и Маск поднимали вопросы о том, какую помощь предприниматель может оказать на случай, если политик победит на президентских выборах, которые пройдут в ноябре. Предполагается, что глава SpaceX сможет взять на себя широкую консультативную роль. Кроме того, миллиардер проводил встречи с союзниками Трампа по вопросам, связанным с электромобилями и космической программой.

Ранее сообщалось, что в компании Tesla Илона Маска наблюдаются проблемы, которые могут затронуть и другие предприятия миллиардера. По данным Bloomberg, в производителе электромобилей «царит беспорядок», увольнения не прекращаются, моральный дух сотрудников расшатан.