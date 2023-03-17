В США назвали единственную необходимую для страны войну В палате представителей Конгресса США призвали воевать с наркокартелями, а не поддерживать Украину

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Представитель Республиканской партии Марджори Тейлор Грин, высказала на своей странице в Twitter мнение о том, что США должны сосредоточить свое внимание на Мексике вместо того, чтобы выступать на стороне киевских властей в конфликте с Россией. По ее мнению, единственной войной, которую должны вести США, является борьба с мексиканскими картелями, которые ежедневно убивают американцев.

Единственная война, в которой нам следует участвовать, — это против мексиканских картелей, потому что они уже ведут войну с нами, каждый день убивая американцев, — заявила американский политик.

Политик отметила, что в настоящее время в Вашингтоне обсуждается только конфликт на Украине, но США должны пересмотреть свои приоритеты и сосредоточиться на более актуальных вопросах безопасности.

В американском приграничном с Мексикой городе Эль-Пасо объявлено чрезвычайное положение из-за мигрантов, заявил ранее местный мэр Оскар Лисер. Градоначальник подчеркнул, что решение было принято им после разговора о ситуации вокруг мигрантов с «федеральными партнерами». На фоне введения чрезвычайного положения местные власти смогут привлечь больше ресурсов для ответа на ситуацию. В частности, речь идет о работе с приютами для мигрантов и обеспечении работы правоохранительных структур.