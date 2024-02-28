В США начали осознавать необходимость переговоров с Россией Politico: конгрессмены США начинают понимать необходимость переговоров с Россией

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Все больше конгрессменов в США приходят к выводу о том, что продолжающийся конфликт на Украине необходимо будет завершать путем переговоров с Россией, пишет газета Politico со ссылкой на опрошенных ею законодателей. Те утверждают, что этот сценарий наиболее вероятен вне зависимости от того, направят ли США дополнительную помощь Украине или нет.

Реальность на текущий момент, с которой нам приходится сталкиваться, заключается в том, что эта война завершится урегулированием путем переговоров. Вопрос состоит лишь в том, у кого к этому моменту будет больше рычагов влияния, — подчеркнул заместитель председателя сенатского комитета по разведке Марко Рубио.

Ранее американский журналист Такер Карлсон заявил, что США мешают мирным переговорам между Россией и Украиной. По его мнению, Вашингтон несет ответственность за рост числа жертв этого конфликта.

До этого военный эксперт Василий Дандыкин предположил, что страны Запада начнут уговаривать Киев о заключении так называемого перемирия с Россией, чтобы получить передышку — за это время Украина получит оружие, боеприпасы и вновь начнет конфликт. Однако в России отслеживают ситуацию, делают выводы и понимают, что СВО необходимо довести до конца.

При этом исследование японской телекомпании NHK показало, что число украинцев, выступающих за начало мирных переговоров с Россией, выросло за год в два раза. Сторонников продолжения боевых действий стало меньше. В феврале 2023 года только 12% украинцев одобряли идею переговоров Москвы и Киева, на сегодняшний день их доля возросла в два раза — до 24%.