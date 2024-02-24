Резко выросло число украинцев, выступающих за переговоры с Россией NHK: число выступающих за начало переговоров украинцев за год выросло до 24%

Фото: Oleksii Chumachenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Число украинцев, выступающих за начало мирных переговоров с Россией, выросло за год в два раза, при этом сторонников продолжения боевых действий стало меньше, показывает исследование, которое провела японская телекомпания NHK. В феврале 2023 года только 12% украинцев одобряли идею переговоров Москвы и Киева, на сегодняшний день их доля возросла в два раза — до 24%.

Количество украинцев, убежденных в необходимости продолжения «упорных боевых действий», сократилось на 16 пунктов сравнительно с февралем минувшего года и теперь составляет 68%. Опрос был проведен совместно с украинской компанией «Рейтинг», уточняет телекомпания. Он проводился посредством телефонных звонков, в нем приняли участие тысяча респондентов. Опрашивали людей в возрасте от 18 лет в период с 9 по 11 февраля.

Ранее заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что время для мирных переговоров по Украине не пришло. По ее словам, Киеву надо приступать к ним, когда он окажется «в более сильной позиции», а сейчас Вашингтон выступает против паузы «или фальшивого мира».

Член президиума Общероссийской организации «Офицеры России» полковник Левон Арзанов ранее выразил мнение, что звучащие иногда на Западе призывы возобновить переговоры с Россией по украинскому конфликту являются уловками, рассчитанными на то, чтобы дать Киеву передышку.