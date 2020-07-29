В США может начаться расследование против Visa и Mastercard

Федеральная резервная система (ФРС) может инициировать расследование в отношении Visa и Mastercard по причине жалоб на высокие сборы с розничных продавцов во время пандемии COVID-19.
Так, сенатор Ричард Дурбин направил в ФРС письмо, в котором обратил внимание на чрезмерно высокие сборы со стороны платёжных систем за проведение операций по дебетовым картам. Рост их объёма произошёл из-за снижения числа выплат наличными средствами,
Как уточняет издание, законы США разрешают ретейлерам самостоятельно определять, через какие системы будет производиться оплата покупателями товаров и услуг. Один из подзаконодательных актов, вступивший в силу в 2010 году, устанавливает предел сбора, который банки взимают за такие операции. Для ретейлеров был установлен режим благоприятствования, который позволял им проводить платежи сразу по нескольким каналам и при этом перечислять Visa и Mastercard льготно низкий сбор. По мнению Дурбина, в настоящее время платёжные системы нарушают данное правило.
Ранее NEWS.ru писал, что пресс-служба Сбербанка сообщила о запуске платёжной системы SberPay. Она позволяет оплачивать товары и услуги с помощью приложения «Сбербанк онлайн».
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