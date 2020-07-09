Сбербанк России сообщил о запуске платёжной системы SberPay

https://static.news.ru/photo/dc3c79c4-c1dc-11ea-a4b9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пресс-служба Сбербанка сообщила о запуске платёжной системы SberPay. Она позволяет оплачивать товары и услуги с помощью приложения «Сбербанк онлайн».

Физические лица смогут воспользоваться новым сервисом совершенно бесплатно. Что касается бизнеса, то тарифы для предпринимателей будут идентичны тарифам на классический эквайринг. Оплачивать покупки с этим сервисом можно в онлайн-магазинах и в оффлайн-точках. Однако для этого необходимо, чтобы там был установлен терминал оплаты, сообщает «Интерфакс».

На сегодняшний день в оффлайн-точках сервис работает только через NFC. Он поддерживается только на смартфонах Android и картах Visa.

Ранее NEWS.ru писал, что Сбербанк запустил переводы в Системе быстрых платежей. Центробанк намерен разрешить рядовым россиянам переводить в СБП до 2 млн рублей.