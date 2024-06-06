В США готовятся к крайним мерам против России РИА Новости: США готовятся к всеобъемлющему эмбарго на торговлю с Россией

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Санкции в отношении России недостаточно эффективны, в США готовятся к введению всеобъемлющего эмбарго на торговлю с РФ, сообщило РИА Новости. В Белом доме признали, что введение полного запрета на импорт товаров из России возможно.

В РФ готовы к такому сценарию и ищут новые рынки, заявил замминистра иностранных дел Сергей Рябков. США по-прежнему закупают российские минеральные удобрения, палладий и уран. По итогам прошлого года американские контрагенты заплатили за эти товары $4 млрд.

Полное эмбарго, конечно, несет объективные риски для российской экономики. <...> Однако историческая ретроспектива очевидно демонстрирует, что обходные пути для торговли всегда найдутся. Через третьи страны или использование теневых схем, — считает юрист Вадим Петров.

Ранее заместитель помощника американского президента по национальной безопасности Далип Сингх пояснил, что США могут дойти до всеобъемлющего эмбарго на российский экспорт в санкционной политике. История введения торговых ограничений «не блестящая», в то же время признал он. По его словам, до таких мер может дойти, если Россия трансформирует экономику «целиком в завод для военной машины».

Позже министр иностранных дел КНР Ван И в видеообращении к участникам Девятой международной конференции «Россия и Китай: сотрудничество в новую эпоху» заявил, что Россия и Китай должны вместе противодействовать односторонним санкциям. По его словам, это важно для обеспечения стабильности цепочек поставок и культивирования новых драйверов глобального развития.