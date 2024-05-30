Китай назвал сферу для совместного с РФ противодействия Западу Ван И: РФ и КНР должны совместно противодействовать односторонним санкциям

Фото: Алексей Белкин/NES.ru

Россия и Китай должны вместе противодействовать односторонним санкциям, заявил министр иностранных дел КНР Ван И в видеообращении к участникам Девятой международной конференции «Россия и Китай: сотрудничество в новую эпоху», доступном на YouTube-канале конференции. По его словам, это важно для обеспечения стабильности цепочек поставок и культивирования новых драйверов глобального развития.

Важно сообща противодействовать односторонним действиям, попыткам протекционизма, возведения искусственных барьеров и разъединения, обеспечить стабильное и бесперебойное функционирование международных производственно-поставочных цепочек, культивировать новые драйверы глобального развития и прогресса, — сказал министр.

Ранее в разговоре с NEWS.ru финансовый аналитик Ян Мелкумов предположил, что банки Китая могут подчиняться США и отказываться осуществлять расчеты с Россией. Эксперт отметил, что для КНР связи с американским и европейским рынками важнее, чем с российским. По его словам, Пекину выгодно получать ресурсы из России, но он боится оказаться в зависимости.

Тем временем США могут дойти до всеобъемлющего эмбарго на российский экспорт в санкционной политике. По словам заместителя помощника американского президента по национальной безопасности Далипа Сингха, история введения торговых ограничений «не блестящая».