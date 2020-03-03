В американском штате Вашингтон увеличилось число пациентов, умерших после заражения COVID-19. По словам местных властей, четверо из шести скончавшихся были пожилыми или имели хронические заболевания.
Всего в регионе зафиксировано 14 случаев инфицирования коронавирусом. Вице-президент США Майкл Пенс в ходе брифинга в Белом доме заявил, что риск заражения новым типом вируса для американцев остаётся низким,
Президент США Дональд Трамп не исключает, что во избежание распространения COVID-19 на въезд в страну будут введены дополнительные ограничения, писал NEWS.ru.
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