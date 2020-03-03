https://static.news.ru/photo/9aaca1ec-5d18-11ea-b30a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Gregor Fischer/dpa/Global Look Press

В американском штате Вашингтон увеличилось число пациентов, умерших после заражения COVID-19. По словам местных властей, четверо из шести скончавшихся были пожилыми или имели хронические заболевания.

Всего в регионе зафиксировано 14 случаев инфицирования коронавирусом. Вице-президент США Майкл Пенс в ходе брифинга в Белом доме заявил, что риск заражения новым типом вируса для американцев остаётся низким, отмечает Reuters.

Президент США Дональд Трамп не исключает, что во избежание распространения COVID-19 на въезд в страну будут введены дополнительные ограничения, писал NEWS.ru.