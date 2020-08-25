В Республиканской партии США усомнились, что Байден доживёт до инаугурации

https://static.news.ru/photo/b94cba32-e72a-11ea-8498-fa163e074e61_660.jpg Джо Байден Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press

Итоги съезда Демократической партии США, на котором кандидатами в президенты и вице-президенты страны были официально выдвинуты Джозеф Байден и Камала Харрис, высмеяли в Республиканской партии.

Её представитель и вице-губернатор штата Северная Каролина Дэн Форест заявил, что Байден по состоянию здоровья и в силу преклонного возраста может не дожить до инаугурации в случае своей победы.

На агитационной встрече с избирателями одного из населённых пунктов штата политик предрёк, что Байден «не дотянет» до 20 января 2021 года, когда состоится инаугурация победителя выборов президента США, намеченных на 3 ноября 2020 года, сообщает Washington Post.

Вы можете себе представить Камалу Харрис в роли президента Соединённых Штатов? Я имею в виду: мы все знаем, что Сонный Джо, вероятно, не дотянет до 20 января. Поэтому есть хорошие шансы на то, что вашим президентом может быть Камала Харрис. Это не смешно, — отметил Форест.

Он добавил, что Харрис является «самым левацким кандидатом».

Ранее NEWS.ru сообщал, что два действующих работника администрации президента Соединённых Штатов Дональда Трампа станут участниками объединения в Республиканской партии, выступающего против его переизбрания на новых выборах главы государства. Об этом рассказал экс-глава аппарата сотрудников Министерства внутренней безопасности США Майлз Тейлор. По его словам, политики хотят помешать Трампу победить на выборах.