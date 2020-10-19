В расследовании кибератак россиян помогали IT-компании из США

https://static.news.ru/photo/a3bcc2c0-1245-11eb-a3c4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Директор Федерального бюро расследований США Дэвид Боудич рассказал на брифинге о расследовании кибератак россиян, которые могут быть сотрудниками ГУ Генштаба Минобороны РФ. По его словам, в расследовании помогали крупные IT-корпорации.

Он поблагодарил организации и отметил, что спецслужба всё чаще работает с частными компаниями, передаёт РИА Новости.

Мы также хотим поблагодарить техногигантов — Google, Cisco, Facebook и Twitter — за помощь в этом расследовании. Всё чаще и чаще мы работаем с нашим частным сектором экономики, — сказал он.

Как писал NEWS.ru, Минюст США предъявил обвинения в хакерстве в интересах России шестерым россиянам. Эти люди причастны к распространению вируса NotPetya в 2017 году.

По данным ведомства, они являются сотрудниками ГУ Генштаба Минобороны РФ и пытались поддержать усилия российских властей по дестабилизации против Грузии и Украины. Также они организовывали кибератаки на Олимпийские игры в Южной Корее и на французские выборы и пытались помешать привлечению РФ к ответственности за использование нервно-паралитического отравляющего вещества «Новичок».