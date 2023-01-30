В США назвали основные задачи Линн Трейси на посту посла в России Посол США Трейси будет уделять особое внимание диалогу с Россией и связям между народами

Фото: usembassy.gov

Линн Трейси

Посол США в России Линн Трейси будет уделять особое внимание поддержанию диалога между Вашингтоном и Москвой и связей между народами двух стран, говорится в сообщении посольства США в Telegram. Сегодня в ходе первого визита в МИД новый посол встретилась с замминистра иностранных дел России Сергеем Рябковым.

Посол Трейси уделяет особое внимание поддержанию диалога между столицами наших стран в период беспрецедентной напряженности, защите интересов задержанных в РФ граждан США и поддержке связей между американским и российским народами, — говорится в сообщении.

Трейси стала первой женщиной, занявшей должность посла в Москве. Ее утвердил в должности сенат по представлению президента США Джо Байдена. Трейси уже работала в Москве в 2014–2017 годах, занимая пост замглавы дипмиссии.

В столицу России дипломат прибыла 26 января. Перед отъездом в Россию 59-летняя уроженка Огайо, владеющая русским языком, встречалась в Вашингтоне с послом России Анатолием Антоновым. Подробности их разговора в российском посольстве не раскрывались.