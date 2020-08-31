В Портленде задержаны 29 участников столкновений с полицией

https://static.news.ru/photo/a6f912d0-eb9a-11ea-aa4d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Damairs Carter/MediaPunch via ww/Global Look Press

В городе Портленд американского штата Орегон полиция в ходе столкновений с участниками акции протеста задержала 29 человек.

Сообщение об этом и списки задержанных появились на сайте местного полицейского департамента. Многим из лиц, вошедших в список, уже предъявлены обвинения, в том числе в нарушении общественного порядка.

Акция протеста началась вечером 30 августа. В какой-то момент некоторые протестующие начали забрасывать полицейских камнями, яйцами и другими предметами. В результате были проведены задержания. В полицейском департаменте отметили, что акция протеста являлась незаконным собранием, передаёт ТАСС.

Протесты в Портленде и других американских городах вспыхнули после смерти афроамериканца Джорджа Флойда. Он пытался расплатиться поддельными купюрами в супермаркете и был задержан. Один из полицейских наступил ему коленом на шею и держал около восьми минут. Афроамериканец потерял сознание и позже умер в больнице.

Ранее NEWS.ru писал о том, что американский президент Дональд Трамп назвал болваном мэра Портленда Теда Уилера, которого считает «безумным, леворадикальным, ничего не делающим демократом». Он подчеркнул, что хотя жители города хотят порядка на улицах, власти Портленда отказываются от его совета решить вопрос с помощью Национальной гвардии.