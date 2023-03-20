В Пентагоне рассказали, сколько денег Байден отправил на Украину Пентагон: за время работы Байдена объем военной помощи Украине достиг $33 млрд

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С начала работы действующей администрации США во главе с президентом Джо Байденом объем военной помощи Украине превысил $33 млрд. Об этом говорится в заявлении Пентагона. Большая часть средств поступила Киеву начиная с конца февраля 2022 года.

Совокупно Соединенные Штаты выделили более чем 33,2 миллиарда долларов военной помощи Украине с начала администрации Байдена, — сообщается в заявлении американского военного ведомства.

При этом с 24 февраля 2022 года Вашингтон направил Киеву помощь на сумму более чем $32 млрд.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что США выделят Украине 34-й пакет военной помощи на $350 млн. Киеву поставят дополнительные снаряды для РСЗО HIMARS, гаубиц и БМП Bradley, противорадиолокационные ракеты HARM, противотанковые средства и речные катера. Прошлый пакет американской помощи ВСУ, о котором госсекретарь США объявил 3 марта, оценивался в $400 млн.