В Конгрессе США подготовили почву для запрета Tik-Tok Палата представителей Конгресса США разработала законопроект о блокировке TikTok

Фото: Marijan Murat/dpa/Global Look Press

Палата представителей Конгресса США подготовила законопроект, в рамках которого рассматривается запрет на приложение для создания и просмотра коротких видео TikTok, принадлежащего китайской компании ByteDance, сообщает CNBC. Этот документ наделит президента США полномочиями запрещать и другие приложения, контролируемые «иностранными злоумышленниками».

Если компания не откажется от TikTok, распространение его через App Store или платформу веб-хостинга в США станет незаконным, что фактически запретит его даже среди нынешних пользователей, — говорится в сообщении.

Законопроект «О защите американцев от приложений, контролируемых иностранными злоумышленниками» разработали республиканец Майк Галлахер и демократ Раджа Кришнамурти. По данным CNBC, под это определение подпадают Россия, Китай, Иран и Северная Корея. Законопроект вынудит компанию из КНР отказаться от TikTok, либо эту платформу могут запретить на территории США.

Согласно китайским законам, национальные компании по запросу правительства обязаны передавать все данные о своих клиентах. В случае если властям КНР понадобятся данные об американских пользователях TikTok, руководители соцсети должны будут их предоставить. В связи с этим конгрессмены США не первый год заявляют о том, что видят в соцсети угрозу национальной безопасности.

Ранее несколько членов палаты представителей и сенаторов направили письмо президенту США Джо Байдену с призывом удалить аккаунт в TikTok. По мнению американских чиновников, от приложения исходит угроза национальной безопасности.