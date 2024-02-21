Байдена призвали избавиться от одного аккаунта в TikTok Законодатели США призвали Байдена удалить аккаунт его штаба в TikTok

Фото: The White House/Adam Schultz

Джо Байден

Несколько членов палаты представителей и сенаторов направили письмо президенту США Джо Байдену с призывом удалить аккаунт в социальной сети TikTok, сообщает РИА Новости. По мнению американских чиновников, от приложения исходит угроза национальной безопасности.

Мы призываем вас удалить свой аккаунт и публично признать угрозу национальной безопасности, которую представляет TikTok, — говорится в письме законодателей.

Ранее министр торговли США Джина Раймондо на слушаниях в сенате заявила, что необходимо создать законные инструменты для отражения угроз в сфере национальной безопасности, исходящих от мобильных приложений, таких как TikTok. По ее мнению, китайский сервис представляет опасность для государства.

Ранее Еврокомиссия заподозрила TikTok в распространении дезинформации о палестино-израильском конфликте. Руководству социальной сети было направлено соответствующее предупреждение. Еврокомиссия также потребовала принять меры для защиты молодой аудитории и пригрозила ввести санкции. Ведомство сослалось на Акт о цифровых услугах Евросоюза, который предполагает запрет на распространение вредного и запрещенного контента, дезинформации и целевой рекламы для несовершеннолетних.