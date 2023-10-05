В США указали на опасность сервиса TikTok Министр торговли США Раймондо призвала бороться с TikTok

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Министр торговли США Джина Раймондо на слушаниях в сенате заявила, что необходимо создать законные инструменты для отражения угроз в сфере национальной безопасности, исходящих от мобильных приложений, таких как TikTok, сообщает ТАСС. По ее мнению, китайский сервис представляет такую угрозу США.

Меня часто спрашивают, следует ли нам запретить TikTok. Но проблема куда масштабнее и касается не только TikTok, — подчеркнула чиновник.

Она уточнила, что в настоящее время угрозы носят не тот характер, который был десять лет назад. К подобным приложениям следует «выработать всеобъемлющий подход», считает Раймондо.

Власти США и прежде высказывали опасения в отношении TikTok. О том что сервис представляет угрозу национальной безопасности, ранее заявляли американские спецслужбы. Так, директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Уильям Бернс утверждал, что китайские власти имеют возможность добиваться получения личных данных американских пользователей TikTok.

Владельцем сервиса является китайская технологическая компания ByteDance. Число активных пользователей платформы превышает 1 млрд.

Ранее сообщалось, что доступ к TikTok заблокировали в Азербайджане. Сроки блокировки и причины не назывались. Власти призвали граждан республики соблюдать требования национального законодательства при использовании социальных сетей.

Несколькими неделями ранее министерство культуры, информации и спорта Киргизии приняло решение перекрыть доступ гражданам к TikTok. Причиной назвали вредное воздействие приложения на психическое здоровье и развитие детей.