В Конгрессе США испугались «неминуемого вторжения» Конгрессвумен Грин призвала отправить военных на границы США, чтобы остановить вторжение мигрантов

Фото: Ministry of Defense of Ukraine

США грозит «неминуемое вторжение» мигрантов после отмены законодательного ограничения, принятого в период пандемии коронавируса, заявила в Twitter конгрессвумен Марджори Тейлор Грин. Она призвала отправить военных к южной границе страны, чтобы предотвратить приток нелегалов.

Необходимо отправить наших военных к границе, чтобы остановить неминуемое вторжение, которое произойдет позже на этой неделе, когда отменят «раздел 42», — написала Грин.

Она добавила, что ситуация с мигрантами уже сейчас нестабильна и представляет собой «настоящий кризис национальной безопасности». По словам конгрессвумен, винить в этом следует президента страны Джо Байдена.

Норма «раздела 42», о которой идет речь, была введена в период президентства Дональда Трампа. Она предусматривает возможность высылки из США мигрантов, прибывающих из регионов с высоким риском заражения коронавирусом. По решению администрации Байдена, она будет отменена 11 мая.

Ранее Грин заявила, что Вашингтон должен пересмотреть свои приоритеты и сосредоточиться на более актуальных вопросах безопасности вместо поддержки Украины в конфликте с Россией. По ее мнению, единственной войной, которую должны вести США, является борьба с мексиканскими картелями, которые ежедневно убивают американцев.