В Калифорнии рассказали о первых жертвах коронавируса в США

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Власти калифорнийского округа Санта-Клара подтвердили, что два человека, умерших 6 и 17 февраля, были заражены коронавирусом. Эти случаи теперь считают первыми летальными исходами, связанными с COVID-19, на территории США.

После проведения вскрытия тел умерших коронер отправил образцы ткани специалистам Центров по контролю и профилактике заболеваний. 21 апреля ему пришли результаты, согласно которым скончавшиеся были заражены коронавирусом. При жизни эти люди не сдавали анализы на наличие COVID-19 в организме, так как на тот момент тестирование было ограничено.

Ранее сообщалось, что первая крупная вспышка коронавирусной инфекции в стране произошла в доме престарелых в штате Вашингтон. Первый летальный исход, связанный с COVID-19, был зарегистрирован там 29 февраля, передаёт CNN.

В Штатах число заражённых коронавирусом превысило 800 тысяч, писал NEWS.ru.