В Госдепе заявили об отсутствии у НАТО «агрессивных намерений в адрес РФ» Представитель Госдепа США: НАТО «не имеет агрессивных намерений в адрес России»

Фото: Oberhaeuser/imago-images.de/Global Look Press

НАТО не имеет агрессивных намерений в адрес Москвы, заявил неназванный представитель Госдепартамента США. Так он отреагировал на слова секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева, заявившего, что объявление России врагом ведет к дестабилизации безопасности в Европе, сообщает РИА Новости.

Россию признали «самой значительной и прямой угрозой» безопасности на саммите НАТО в Мадриде, утвердившем новую стратегическую концепцию до 2030 года. Патрушев считает, что решение Альянса также противоречит Основополагающему акту Россия — НАТО.

НАТО — оборонительный альянс, который не представляет угроз для какой-либо страны и не имеет агрессивных намерений в адрес России, — цитирует агентство представителя Госдепа.

Ранее стало известно, что встреча лидеров стран НАТО стала рубежной для Североатлантического альянса, а значит — и для всех стран, которые попадают в зону ответственности этого блока, причем не важно — в качестве тех, кого он намерен защищать, или тех, от кого. В Мадриде впервые за 30 лет продекларировано, что евро-атлантический военно-политический союз прекращает заниматься миротворческими операциями.