В Госдепе рассказали о действиях России против терроризма

https://static.news.ru/photo/1f90ce66-b62d-11ea-9d2a-fa163e074e61_660.jpg Военные учения «Центр-2019» Фото: kremlin.ru

Госдепартамент США опубликовал «Доклад о терроризме в странах мира в 2019 году». В документе большое внимание уделяется действиям России.

Российская Федерация по-прежнему уделяла в 2019 году приоритетное внимание контртеррористической деятельности, и она остаётся целью для международных террористических групп, в особенности «Исламского государства» (организация запрещена на территории РФ). Несмотря на расширение контртеррористической деятельности и меры по политической консолидации, террористическая деятельность низкой интенсивности по-прежнему создаёт проблемы на российском Северном Кавказе, — цитирует текст доклада ТАСС.

Помимо этого, Россия приняла участие в работе международной Группы разработки мер по борьбе с отмыванием денег. Также страна уделяла внимание контртеррористическим учениям. Речь идёт о командно-штабных учениях «Центр-2019», которые проходили с 16 по 21 сентября совместно с Китаем, Индией, Пакистаном, Казахстаном, Киргизией и другими государствами. Также были проведены учения «Братство по оружию — 2019».

Как ранее писал NEWS.ru, власти США предложили России сотрудничество в борьбе с терроризмом. С такой инициативой выступил спецпредставитель США по САР Джеймс Джеффри.