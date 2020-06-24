В Госдепе рассказали о действиях России против терроризма

Госдепартамент США опубликовал «Доклад о терроризме в странах мира в 2019 году». В документе большое внимание уделяется действиям России.
Российская Федерация по-прежнему уделяла в 2019 году приоритетное внимание контртеррористической деятельности, и она остаётся целью для международных террористических групп, в особенности «Исламского государства» (организация запрещена на территории РФ). Несмотря на расширение контртеррористической деятельности и меры по политической консолидации, террористическая деятельность низкой интенсивности по-прежнему создаёт проблемы на российском Северном Кавказе, — цитирует текст доклада ТАСС.
Помимо этого, Россия приняла участие в работе международной Группы разработки мер по борьбе с отмыванием денег. Также страна уделяла внимание контртеррористическим учениям. Речь идёт о командно-штабных учениях «Центр-2019», которые проходили с 16 по 21 сентября совместно с Китаем, Индией, Пакистаном, Казахстаном, Киргизией и другими государствами. Также были проведены учения «Братство по оружию — 2019».
Как ранее писал NEWS.ru, власти США предложили России сотрудничество в борьбе с терроризмом. С такой инициативой выступил спецпредставитель США по САР Джеймс Джеффри.