В Британии рассказали, на что надеется Трамп относительно Путина Галлоуэй: Трамп надеется, что Путин легко примет его условия

Ультиматум президента США Дональда Трампа в адрес России вызывает вопросы и недоумение, заявил британский журналист Джордж Галлоуэй на своем YouTube-канале. По его словам, российский лидер Владимир Путин не согласен с позицией главы Белого дома.

Трамп решил значительно увеличить поставки американского оружия киевскому режиму. Тому самому режиму, лидера которого он унизил на весь мир в овальном кабинете несколько месяцев назад. Трамп тогда сказал, что Зеленский — диктатор, и у него нет никаких козырей в переговорах с Россией. Теперь все изменилось, — отметил журналист.

Журналист также добавил, что ультиматум Москве вызвал разногласия внутри администрации Трампа. По мнению британца, в рядах правящей партии США наблюдается раскол и кризисная обстановка, отчасти связанная с продолжающимся скандалом вокруг дела Эпштейна.

Ранее политолог-американист Малек Дудаков высказал мнение, что Дональд Трамп сделал ряд жестких высказываний по поводу России под влиянием однопартийцев. По его словам, глава Белого дома хотел избежать как очередных обвинений в неоказании давления на Москву, так и провала переговорного процесса.