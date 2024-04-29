В Белом доме заявили о надежде на Россию в вопросе Украины Блинкен: США надеются на согласие России вести переговоры с Украиной

Фото: Johannes Neudecker/dpa/Global Look Press

Энтони Блинкен

Соединенные Штаты надеются, что Россия согласиться вести переговоры по украинскому конфликту «в соответствии с международным правом», заявил на мероприятии Всемирного экономического форума в Саудовской Аравии госсекретарь США Энтони Блинкен. По его словам, которые приводит ТАСС, завершение спецоперации в основном зависит от президента РФ Владимира Путина.

Это [окончание конфликта на Украине] зависит в основном от Владимира Путина и от того, что он сейчас решит, — уточнил Блинкен.

Госсекретарь добавил, что надеется на готовность Москвы к «искренним переговорам», основанным на Уставе ООН. Блинкен отметил, что в первую очередь имеет в виду вопросы независимости, территориальной целостности и суверенитета.

Ранее президент Владимир Зеленский в интервью французскому блогеру Гуго Траверу предположил, что переговоры Киева и Москвы могут начаться после встречи Украины и ее партнеров в Швейцарии. По мнению Зеленского, саммит в Швейцарии «принесет свои плоды». Политик уточнил, что Киев намерен подготовить документ о своем видении ситуации и передать его российской стороне. При этом сроки он не уточнил.

В свою очередь министр иностранных дел России Сергей Лавров, говоря о возможности переговоров между Москвой и Киевом, заявил, что никакой веры Украине больше нет. Он также отметил, что РФ никогда не отказывалась от мирного урегулирования конфликта.