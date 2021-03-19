В Белом доме заявили, что Байден встретится с Путиным в «подходящее время»

https://static.news.ru/photo/3b27cce2-88d7-11eb-ac80-96000091f725_660.jpg Карин Жан-Пьер Фото: Oliver Contreras/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент США Джо Байден встретится со своим российским коллегой Владимиром Путиным, когда для этого будет «подходящее время». Об этом журналистам сообщила заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.

Президент Байден встретится с президентом Путиным, когда придёт нужное время. Президент Байден и президент Путин имеют различные взгляды на свои страны. Но они согласны в том, что мы должны продолжать искать способы работать вместе там, где это в наших взаимных интересах, — цитирует ТАСС Жан-Пьер.

Как писал NEWS.ru, Кремль готов провести разговор президентов РФ и США. При этом пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков добавил, что никаких дебатов быть не может — американцам предлагается диалог. Он отметил, что если переговоры состоятся, в них будет затронута тема безосновательных обвинений со стороны Штатов, а отсутствие внятного ответа на предложение о разговоре примут в Кремле как отказ.

Ранее Байден заявил в интервью телеканалу ABC News, что считает Путина «убийцей». Также глава США ответил на вопрос журналиста, какую цену заплатит российский лидер за свои действия. Он заявил, что «вы скоро узнаете, какую цену он заплатит». Путин в ответ на это пожелал руководителю Белого дома здоровья и добавил, что «кто обзывается — тот сам так называется».