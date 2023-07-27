В Белом доме рассказали об отношении Байдена к НЛО Белый дом: Байден серьезно относится к НЛО и прилагает усилия к сбору данных и разгадке

Фото: Rod Lamkey/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент США Джо Байден достаточно серьезно относится к сообщениям об НЛО, заявил на брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. По его словам, администрация в этой связи прилагает все усилия для каталогизации имеющихся по обсуждаемому вопросу данных и их изучения. Таким образом дипломат прокомментировал прошедшие в конгрессе слушания с участием экс-сотрудника разведки страны и двух бывших военных пилотов, которые утверждали, что сталкивались с объектами вероятно внеземного происхождения.

Если бы президент не считал, что случаи фиксирования пилотами [неопознанных летающих объектов] достаточно серьезны, чтобы обращать на них внимание, он бы не давал Пентагону указание создать управление по разрешению аномалий во всех областях (AARO) и подключиться к анализу данных, сбору сообщений и созданию системы, которая позволит сопоставить информацию с тем, чтобы лучше понять, с чем мы имеем дело, - сказал представитель Белого дома.

В ходе слушаний в конгрессе бывший агент ЦРУ Дэвид Груш заявил, что правительство США обладает не только обломками загадочных летательных аппаратов, но и останками существ, которым эти аппараты принадлежат. При этом детали он приводить отказался, заявив, что это секретная информация.

По словам Груша, американское правительство занимается сокрытием подобной информации и преследует тех, кто сообщает об НЛО правду. Экс-агент заявил, что власти страны на проятежнии нескольких десятилетий ведут программу по сбору обломков НЛО и их реконструкции. Пентагон это информацию опровергает.