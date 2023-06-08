Пентагон опроверг публикации о наличии у него «внеземных» кораблей Пентагон опроверг публикации о наличии у него обломков «внеземных» космических кораблей

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Представитель пресс-службы Пентагона опроверг информацию о том, что у Соединенных Штатов имеются обломки космических кораблей внеземного происхождения, передает РИА Новости. Таким образом он отреагировал на материал NewsNation, в котором бывший сотрудник Национального агентства геокосмической разведки и ветеран ВВС США Дэйвид Граш утверждал, что у США есть инопланетные корабли, якобы полученные в рамках секретной военной программы.

К настоящему времени управление специальных расследований ВВС не обнаружило проверяемой информации в подтверждение заявлений о том, чтобы существовала сейчас или в прошлом какая-либо программа, касающаяся обладания или восстановления внеземных объектов, — заявил представитель Пентагона.

В Пентагоне также отметили, что они открыты для общения с любым текущим или бывшим сотрудником, или контрактником, который полагает, что у него есть информация относительно пересмотра исторических данных на эту тему. Представитель ведомства добавил, что Министерство обороны США выполняет такую работу по требованию конгресса и в настоящее время готовит соответствующий доклад, который планируется представить в июне 2024 года.

Уфолог Юрий Григорьев ранее рассказал NEWS.ru, что членам Московской уфологической академии удалось расшифровать неземной сигнал и доказать существование инопланетян, которые хотят прямого речевого контакта с людьми. По его словам, сейчас фиксируется «наплыв НЛО со всех сторон», а в России их можно увидеть даже в Москве. Уфолог уверен, что инопланетяне действительно присутствуют в околоземном пространстве.