Экс-агент ЦРУ сообщил об обнаружении внеземных биотехнологий Бывший агент ЦРУ Груш заявил в Конгрессе США об обнаружении внеземных биотехнологий

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

В предполагаемых местах инцидентов с неопознанными летающими объектами были найдены неизвестные ранее биотехнологии, заявил бывший агент ЦРУ Дэвид Груш во время первых публичных слушаний в американском конгрессе о существовании внеземных цивилизаций. При этом он отказался приводить какие-либо подробности о находках, добавив, что правительство США готовит против него репрессии «за правду об НЛО».

Груш сообщил под присягой, что знает о секретных программах, связанных с внеземными технологиями, во много раз превосходящими возможности США. По словам экс-агента, бывшие американские военные и сотрудники ЦРУ неоднократно сталкивались с НЛО.

Также в слушаниях участвовали бывший адмирал Дэвид Фрейвор и военный пилот в отставке Райан Грейвз. Последний сообщил, что в 2014 году во время учений столкнулся с неизвестным темным объектом. По его словам, похожее явление наблюдали около 30 человек из его группы. Кроме того, все три свидетеля единогласно сообщили о том, что НЛО несут в себе потенциальную угрозу для США.

Уфолог Юрий Григорьев ранее рассказал, что членам Московской уфологической академии удалось расшифровать неземной сигнал и доказать существование инопланетян, которые хотят установить прямой речевой контакт с людьми. По его словам, сейчас фиксируется «наплыв НЛО со всех сторон», а в России их можно увидеть даже в Москве. Уфолог уверен, что инопланетяне присутствуют в околоземном пространстве.