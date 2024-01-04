В Белом доме рассказали, какую помощь Украина получит в первую очередь Кирби: поставки ПВО будут первыми в списке после возобновления помощи Украине

Фото: The White House/Oliver Contreras

Администрация США, в случае утверждения Конгрессом нового финансирования для Украины, планирует в первую очередь направить дополнительные средства на укрепление систем ПВО в Киеве. Об этом на пресс-брифинге заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

С дополнительным финансированием, которое мы ожидаем и надеемся получить для Украины, приоритет будет отдан средствам ПВО. ПВО будет занимать верхнюю строчку в этом списке, — подчеркнул Кирби.

Ранее депутат Верховной рады Украины Егор Чернев заявил, что новый пакет помощи Киеву со стороны США на сумму $250 млн не изменит ситуацию на поле боя. По его словам, такая небольшая помощь является показателем проблем с поддержкой Киева со стороны Вашингтона. Украинский парламентарий добавил, что продолжение поддержки со стороны США является единственным фактором, от которого зависит, как долго продлится конфликт и чем закончится.

До этого американский конгрессмен Тим Берчетт заявил, что половина предоставляемых США средств разворовывается на Украине. По его словам, то же самое происходит с оружием. Причину такого положения он видит в том, что США излишне вовлечены в происходящее на Украине и этим самым еще больше подогревают конфликт.