«Крадут половину»: конгрессмен США высказался по поводу помощи Украине Конгрессмен Берчетт заявил, что украинские власти украли деньги США

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Украина крадет половину предоставляемых ей Вашингтоном средств, заявил конгрессмен Тим Берчетт в интервью Fox News. По мнению аналитика, то же самое происходит с оружием. Причину такого положения дел конгрессмен видит в том, что Штаты излишне вовлечены в происходящее на Украине, и этим самым еще больше подогревают конфликт.

Мы отправляем им наши деньги — половину они крадут. Мы посылаем вооружение — а они не умеют им пользоваться. Нам приходится посылать советников, а затем американские мужчины и женщины оказываются на их земле, — подчеркнул политик.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Соединенные Штаты направят в декабре еще один пакет военной помощи Киеву. Как уточнил чиновник, после этого средства закончатся и потребуется одобрение конгресса для дальнейшей поддержки Киева.

Также Кирби заявил, что США не могут дать Украине никаких гарантий относительно продолжения помощи. Причиной подобной ситуации он назвал позицию парламента, отказывающегося утверждать запрос американской администрации на ассигнование дополнительных средств.

До этого сенат США уже отклонил пакет помощи, в который входит поддержка Украины, Израиля и Тайваня. Общая сумма пакета составляет $119 млрд. Против законопроекта проголосовал 51 сенатор, за — 49 человек.