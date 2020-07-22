В Белом доме рассказали, как часто Трампа проверяют на COVID-19

https://static.news.ru/photo/d3e49e22-cb6a-11ea-9563-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: White House/via Globallookpress.com

Президент США Дональд Трамп проходит тестирование на коронавирус несколько раз в день. Об этом рассказала пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинани.

По её словам, американский лидер — «самый тестируемый человек в Америке». Об этом она сообщила журналистам на брифинге.

Его тестируют по много раз на дню, – заявила Макинани.

На сегодняшний день заболевание не выявлено ни у Трампа, ни у кого-либо из его кабинета.

На данный момент в США подтверждено более 3,8 млн случаев заражения коронавирусом, более 140 тысяч человек умерли.

Ранее NEWS.ru писал о том, что два спецрейса МЧС РФ были отправлены из России в Казахстан для эвакуации сотрудников российского посольства. По данным источника NEWS.ru, дипломаты заразились коронавирусом.