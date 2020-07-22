В Белом доме рассказали, как часто Трампа проверяют на COVID-19

Президент США Дональд Трамп проходит тестирование на коронавирус несколько раз в день. Об этом рассказала пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинани.
По её словам, американский лидер — «самый тестируемый человек в Америке». Об этом она сообщила журналистам на брифинге.
Его тестируют по много раз на дню, – заявила Макинани.
На сегодняшний день заболевание не выявлено ни у Трампа, ни у кого-либо из его кабинета.
На данный момент в США подтверждено более 3,8 млн случаев заражения коронавирусом, более 140 тысяч человек умерли.
Ранее NEWS.ru писал о том, что два спецрейса МЧС РФ были отправлены из России в Казахстан для эвакуации сотрудников российского посольства. По данным источника NEWS.ru, дипломаты заразились коронавирусом.
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