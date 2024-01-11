«Умные и очень коварные»: Трамп дал оценку Путину и Си Цзиньпину Трамп: Путин и Цзиньпин умны и очень коварны

Фото: kremlin.ru

Си Цзиньпин, Владимир Путин

Российский и китайский лидеры Владимир Путин и Си Цзиньпин — очень умные и коварные люди, заявил бывший президент США Дональд Трамп, выступая перед сторонниками в Айове. Трансляцию вел телеканал Fox News. По словам политика, действующий глава США Джо Байден тем временем не может связать и двух слов.

Байден не может связать два предложения, и он представляет нас с ядерным оружием, <...>, Путин и Си [Цзиньпин] и все эти очень умные люди. СМИ ненавидят, когда я говорю, что они умные, но позвольте мне сказать вам, что они очень умные и очень коварные, — сказал республиканец.

Ранее Байден заявил, что Трамп говорит о российском главе с восхищением, в то время как он не должен испытывать такие чувства.Так он отреагировал на слова Трампа о том, что Байден недостаточно харизматичная личность для работы с иностранными лидерами: республиканец тогда подчеркнул, что американскому лидеру очень нелегко «очаровать» таких сильных политиков, как Путин или Си Цзиньпин.

До этого Байден отмечал, что Трамп также согласен с Путиным по многим вопросам. Именно поэтому, пояснял демократ, бывший президент то и дело цитирует своего «старого приятеля».

Трамп тем временем во время своей предвыборной речи констатировал, что действующий президент США не может управлять даже магазином, не говоря уже о целой стране. По словам экс-главы, демократ нанес стране колоссальный ущерб и «оставлять его за главного» точно не стоит.