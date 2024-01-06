Байдена возмутило, что Трамп восхищается Путиным Байден: Трамп неподобающе для президента США восхищается Путиным

Фото: White House/Flickr.com/Global Look Press

Владимир Путин и Дональд Трамп

Бывший президент США Дональд Трамп говорит о российском главе Владимире Путине с восхищением, заявил глава Штатов Джо Байден. По его мнению, американский лидер не должен испытывать такие чувства, сообщает РИА Новости.

Посмотрите на всех авторитарных лидеров и диктаторов, которыми восхищается Трамп. Помните, как он говорит об обмене «любовными письмами» между ним и диктатором из Северной Кореи. Эти люди из зала, которые служили в американской армии, вы бы поверили, что президент США такое может сказать? Его восхищение Путиным. Я могу продолжать, — высказался Байден.

Так он отреагировал на слова Трампа о том, что Байден недостаточно харизматичная личность для работы с иностранными лидерами. Республиканец подчеркнул, что людям вроде Байдена очень нелегко «очаровать» таких сильных политиков, как Путин или глава КНР Си Цзиньпин.

Кроме того, Трамп во время своей предвыборной речи констатировал, что действующий президент США не может управлять даже магазином, не говоря уже о целой стране. По словам экс-президента, демократ нанес стране колоссальный ущерб и «оставлять его за главного» точно не стоит.

Сам Байден в предвыборной речи тоже не упустил случая раскритиковать Трампа. По словам действующего главы США, штурм Капитолия 6 января 2021 года случился из-за призывов и ложных заявлений экс-лидера, именно из-за его действий погибли люди. Также Байден обвинил конкурента в отходе от демократии.