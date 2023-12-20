Байден назвал Трампа старым приятелем Путина Байден заявил, что Трамп согласен с Россией по многим вопросам

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Президент США Джо Байден

Президент США Джо Байден не удивился тому, что экс-глава Белого дома Дональд Трамп процитировал главу российского государства Владимира Путина. На приеме в штате Мэриленд, организованном для сбора средств на предвыборную кампанию, Байден отметил, что Трамп по многим вопросам согласен с Москвой, передает ТАСС со ссылкой на пресс-пул Белого дома.

В эти выходные дни Трамп поддержал своего старого приятеля Путина. Трамп даже его процитировал в эти выходные. Это не удивляет. В конце концов, есть много согласия между Москвой и Мар-а-Лаго (поместье Трампа во Флориде. — NEWS.ru), — сказал американский лидер.

В ходе выступления на митинге своих сторонников в штате Нью-Гэмпшир Трамп заявил о «всей гнилости американской политической системы». При этом бывший президент США процитировал Путина в присущей ему экспрессивной форме.

Ранее агентство Reuters сообщало, что Трамп в случае победы на президентских выборах планирует назначить на ключевые посты в Пентагоне, Госдепартаменте и ЦРУ лояльных себе людей. Таким образом он намерен облегчить проведение изоляционистской политики. Это коснется в том числе позиции США по Украине, отмечало агентство.