Умерла звезда сериала «Твин Пикс» Актриса Пайпер Лори умерла в возрасте 91 года

Актриса Пайпер Лори, известная своей ролью в сериале «Твин Пикс», ушла из жизни на 92-м году, передает агентство Associated Press (AP). Сведения о смерти звезды подтвердила ее агент Марион Розенберг.

Лори имела выдающийся талант и была замечательным человеком, — заявила Розенберг.

Пайпер Лори трижды была номинирована на премию «Оскар» за свои выдающиеся роли в кинолентах «Бильярдист» (The Hustler, 1961), «Кэрри» (Carrie, 1976) и «Дети тишины» (Children of a Lesser God, 1986). Она также завоевала «Золотой глобус» за роль в культовом сериале «Твин Пикс» (Twin Peaks, 1990-2017).

Ранее стало известно, что умер актер Алексей Янин. Последние восемь лет он боролся с последствиями инсульта. О госпитализации актера стало известно 2 сентября. Тогда же СМИ ошибочно сообщили о его смерти. Позже Дарья Янина рассказывала, что узнала о предполагаемой смерти мужа от ритуальных агентов. При этом уже тогда состояние актера оценивалось как тяжелое.

Ранее французский модельер Марк Боан ушел из жизни в 97 лет. Он занимал должность главного дизайнера модного дома Dior с 1961 по 1989 год. Боан скончался в своем доме в Бургундии. О причинах его смерти не сообщалось. Похороны модельера состоялись 13 сентября во французской коммуне Шатийон-сюр-Сен.