Умерла старейшая женщина-сенатор США Старейшая в США женщина-сенатор Диана Файнштейн умерла в возрасте 90 лет

Фото: Rod Lamkey - CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Диана Файнштейн

Старейшая в США женщина-сенатор Диана Файнштейн скончалась в возрасте 90 лет, передает телеканал ABC. Она проработала шесть сроков — дольше чем любая другая женщина в сенате.

В последние годы работы на Капитолийском холме ее работа стала омрачаться беспокойством [окружающих] о ее психическом и физическом здоровье, хотя она настаивала на том, что остается надежным государственным служащим, несмотря на ее госпитализации, сообщения об эпизодах замешательства и других проблемах, — сказано в публикации.

Файнштейн ранее в этом году говорила, что намерена уйти в отставку в 2025-м, когда истечет срок ее полномочий.

Сенатор родилась в семье русской матери и отца-еврея. Она стала первой в истории женщиной на посту мэра Сан-Франциско, дважды занимая данный пост. Кроме того, она стала первой женщиной, которая представляла штат Калифорния в сенате.

Демократка Файнштейн была сторонницей контроля над оружием и переименования школ, названных в честь рабовладельцев в США. Кроме того, в 2014 году она обратилась к тогдашнему президенту Бараку Обаме с предложением внести Донецкую Народную Республику в список террористических организаций.

28 сентября на 85-м году жизни умер бывший депутат Госдумы и бывший член ЦИК РФ Геннадий Райков. Ему стало плохо во время прогулки, в итоге медики скорая констатировали смерть. Предположительно, это связано с сердцем.