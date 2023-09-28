Умер депутат Госдумы трех созывов Геннадий Райков

Фото: ИТАР-ТАСС/ Борис Кавашкин

Геннадий Райков

На 85-м году жизни скоропостижно скончался бывший депутат Госдумы и бывший член Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Российской Федерации Геннадий Райков, передает ТАСС со ссылкой на депутата от фракции «Единая Россия» в Госдуме Леонида Ивлева. По его словам, причиной смерти стали проблемы с сердцем.

Действительно сегодня вечером скоропостижно скончался Райков Геннадий Иванович. Очевидно, сердце. Он гулял вечером, вдруг стало плохо, вызвали скорую, скорая констатировала, что он ушел из жизни. Он недавно отметил 84 года. И вот его не стало, — рассказал Ивлев.

Геннадий Райков родился 8 августа 1939 года в Хабаровске. Он был депутатом Госдумы второго, третьего и четвертого созывов, проработав в нижней палате с 1995 по 2007 год. С 2001 по 2004 год он занимал пост председателя центрального комитета Народной партии Российской Федерации, которая была упразднена в 2007 году после слияния со «Справедливой Россией». Он также был членом ЦИК РФ с 2007 по 2011 год и занимал пост председателя совета директоров Федерального центра информатизации при Центральной избирательной комиссии.

Ранее на 95-году жизни умер поэт-песенник Николай Добронравов. Он скончался после длительной и тяжелой болезни. В окружении Добронравова рассказали, что в последнее время он переживал непростые времена, поскольку не мог ходить. По их словам, деятель искусства умер в реанимации. Супруга Добронравова композитор Александра Пахмутова всегда была рядом с ним. В последнее время пара большую часть времени жила в санатории.