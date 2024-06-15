Украина получит новый пакет помощи от США в размере $1,5 млрд США выделят Украине $1,5 млрд на восстановление энергетики и гуманитарные нужды

Фото: Ting Shen - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Камала Харрис

Вашингтон выделит Киеву почти $1,5 млрд на восстановление энергосистемы и гуманитарные нужды, заявила вице-президент США Камала Харрис на мирном саммите по Украине в швейцарском Бюргенштоке, сообщает пресс-служба Белого дома. Уточняется, что транши будут проведены по линии Госдепартамента и Агентства по международному развитию.

Сегодня, в рамках саммита мира на Украине и шестой встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, вице-президент Камала Харрис объявляет, что Соединенные Штаты выделят более $1,5 млрд через USAID и Государственный департамент для поддержки народа Украины, — говорится в заявлении.

Отмечается, что $500 млн будут направлены на восстановление украинской энергетики, еще $379 млн — на гуманитарную помощь. Оставшиеся $300 млн будут использованы для закупки средств первой помощи для украинской погранслужбы и правоохранительных органов.

The Economist ранее сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский устраивает истерики и уже ищет виноватых в будущем провале мирного саммита в Швейцарии. По данным издания, нрав главы государства раздражает некоторых политиков из его окружения. Они в частном порядке «критикуют его дипломатическую наивность».