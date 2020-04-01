Учёный назвал сроки создания вакцины от коронавируса в США

https://static.news.ru/photo/38ded856-744f-11ea-b67c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Martin Storz/http://imagebroker.com/Global Look Press

Профессор Университета Северной Каролины Александр Кабанов назвал предположительные сроки создания вакцины от коронавируса в США. По его мнению, на её создание уйдёт от 12 до 18 месяцев.

Вакцина разрабатывается во многих странах мира, в некоторых странах разрабатываются несколько вакцин — это США, Израиль, Евросоюз, Китай и Россия. Это совершенно необходимо, чем быстрее она придёт, тем лучше, но реально она придёт через 12–18 месяцев, — заявил Кабанов.

Также он добавил, что в США разработан прибор, который позволяет сделать тест на коронавирус за 15 минут. Данные агрегаты уже поступили в продажу.

Создаются самые разнообразные типы лекарств. Это, в первую очередь, противовирусные химические соединения, идут клинические испытания. Моя лаборатория создаёт такие средства доставки этих лекарств, чтобы они шли туда, куда нужно, — в лёгкие, — добавил он.

NEWS.ru писал ранее, что врач-эпидемиолог Михаил Фаворов назвал способ, который позволит победить коронавирус до создания вакцины, — это самоизоляция.