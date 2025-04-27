Ученые научились выращивать настоящие зубы Popular Science: в США ученые вырастили зубы из человеческих и свиных клеток

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Американские ученые вырастили полноценные зубные ткани у свиней, используя комбинацию человеческих и свиных клеток, сообщает Popular Science. По данным издания, разработка может привести к созданию биологических аналогов зубов, которые в будущем смогут полностью заменить синтетические имплантаты.

Это заметное достижение, которое может заложить основу для потенциальной клинически значимой альтернативы синтетическим имплантатам в будущем, — отметили авторы исследования.

Команда специалистов из Университета Тафтса объединила клетки человеческого зуба с клетками эмали свиного зуба и разместила их на специальном каркасе, где они развивались в биореакторе в течение недели. После имплантации в нижнюю челюсть подопытных свиней через несколько месяцев были зафиксированы зачатки новых зубных тканей: у животных рядом с родными клыками появились более мелкие и округлые зубные структуры. Теперь ученые планируют продолжить исследования, чтобы довести технологию до уровня клинических испытаний.

Ранее ученые из Калифорнийского университета в Беркли открыли новый цвет «оло», видимый при лазерной стимуляции сетчатки: он активирует один из типов зрительных рецепторов M-колбочки. Технология Oz Vision может использоваться для исследования дальтонизма и возрастных изменений зрения. Однако цвет «оло» пока невозможно воспроизвести на экранах или в печати — технология применима только в лабораториях.