Ученые открыли новый цвет, но есть нюанс SciAdv: в США открыли новый оттенок цвета с помощью лазерной стимуляции сетчатки

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Исследователи из Калифорнийского университета в Беркли открыли новый цвет, который нельзя увидеть без специальной лазерной стимуляции сетчатки, сообщает научный журнал Science Advances (SciAdv). Цвет получил название «оло». Он возникает только при точечном воздействии на один из типов зрительных рецепторов — M-колбочки.

По словам ведущего автора исследования, это один из первых случаев, когда удалось искусственно активировать только M-рецепторы без задействования остальных. Сам «оло» напоминает яркий сине-зеленый оттенок, который невозможно воспроизвести ни на экране, ни в печатной форме.

Новую технологию стимуляции назвали Oz Vision — в честь Изумрудного города из сказки Лаймена Фрэнка Баума. Ученые надеются, что методика позволит углубить понимание работы зрительной системы, включая цветовое восприятие, особенности дальтонизма и механизмы возрастных нарушений зрения. При этом технология пока остается лабораторной: для «просмотра» цвета требуется лазерная установка, не предназначенная для бытового использования.

Ранее финские ученые обнаружили необычное влияние радиации в Чернобыльской зоне отчуждения на местных певчих птиц. Исследования большой синицы и мухоловки-пеструшки показали, что радиационное загрязнение изменяет пропорциональный состав кишечного микробиома птиц, хотя не влияет на общее бактериальное разнообразие. При этом, несмотря на снижение количества гнезд в наиболее загрязненных районах, здоровье птенцов и экология размножения остаются в норме.